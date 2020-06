Pentagono: nessuna prova a conferma delle accuse sul "patto" della Russia con i talebani

Un rapporto del New York Times della scorsa settimana ha affermato che la Russia potrebbe aver pagato i militanti afgani per l'uccisione delle truppe statunitensi dispiegate nel paese dell'Asia centrale. Sia la Russia che i talebani hanno negato le accuse. La Casa Bianca ha anche insistito sul fatto che Trump non è stato informato sulla questione.

Secondo il portavoce del Pentagono Jonathan Hoffman, il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti non ha prove a sostegno delle accuse di collusione tra Russia e talebani.

"Il Dipartimento della Difesa continua a valutare l'intelligence secondo cui gli agenti del GRU russo erano impegnati in attività contro gli Stati Uniti e le forze della coalizione in Afghanistan", ha dichiarato Hoffman in una nota.

“A oggi, il Dipartimento della Difesa non ha prove a conferma di convalidare le recenti accuse trovate nei rapporti pubblicati. Indipendentemente da ciò, prendiamo sempre la sicurezza delle nostre forze in Afghanistan - e in tutto il mondo - molto seriamente e quindi adottiamo continuamente misure per prevenire danni da potenziali minacce".

L'articolo del NYT

Venerdì, il New York Times ha pubblicato un articolo in cui citava fonti governative senza nome in cui si affermava che al presidente degli Stati Uniti Donald Trump era stato presentato un rapporto dell'intelligence che affermava che Mosca pagava generosamente i ribelli islamici in Afghanistan per assassinare i soldati statunitensi.

A febbraio, gli Stati Uniti e i talebani hanno firmato un accordo di pace che ha concluso le discussioni volte a lanciare il processo di riconciliazione in Afghanistan dopo quasi due decenni di conflitto armato.

La risposta della Russia e dei talebani

L'ambasciata russa negli Stati Uniti ha confutato le accuse del New York Times e ha invitato l'amministrazione Trump ad agire dopo che la missione diplomatica ha ricevuto minacce in seguito alla pubblicazione della storia.

Sabato, il portavoce talebano* Zabihullah Mujahid ha confutato i rapporti dicendo che queste voci avrebbero creato ostacoli alla ritirata degli Stati Uniti dal paese. Il portavoce ha sottolineato che le attività dei talebani non erano collegate a nessun ente d'intelligence o paese straniero.

*I talebani sono un'organizzazione terroristica vietata in Russia e in molti altri stati