Affare d'oro per Kim Kardashian: suo marchio vale ora 1 miliardo $

L'accordo commerciale tra l'impresa di Kim Kardashian e Coty Inc. dovrebbe chiudersi nel terzo trimestre del 2021.

Kim Kardashian, famoso personaggio dello show business e imprenditrice americana, ha raggiunto un livello completamente nuovo di ricchezza, riferisce TMZ.

Secondo quanto riportato, la società di cosmetica Coty si è recentemente fatta avanti per acquistare una quota del 20% del marchio di bellezza di Kim per circa 200 milioni di dollari: detto in altri termini Coty "ha valutato il valore del marchio di Kim 1 miliardo di dollari".

"Questa relazione mi consentirà di concentrarmi sugli elementi creativi di cui sono così appassionata, beneficiando delle incredibili risorse di Coty e del lancio dei miei prodotti in tutto il mondo", ha dichiarato Kim Kardashian.

E dal momento che Kim non ha venduto una quota maggioritaria della sua impresa, sembra che continua ad essere quella che gestisce lo spettacolo "quando si tratta del suo marchio".

Tuttavia nell'articolo si riporta che la società di Kim è stata recentemente citata in giudizio dalla sua ex impresa partner, la Beauty Beauty, che "ha dichiarato di essere preoccupata dal fatto che il gruppo di Kim Kardashian possa rivelare i segreti commerciali a Coty".

Al momento resta da vedere come si concluderà questa battaglia legale, tuttavia l'affare con Coty" dovrebbe concludersi nel terzo trimestre del 2021.