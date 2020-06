Iran emette mandato di arresto per Trump per l'omicidio di Soleimani

Il procuratore di Teheran Ali Alqasi Mehr in un incontro con alti funzionari giudiziari ha dichiarato che la magistratura iraniana ha emesso un mandato di arresto contro un totale di 36 persone coinvolte nell'omicidio del tenente generale Soleimani, compresi funzionari politici e il personale militare degli Stati Uniti e di altri governi; inoltre la polizia internazionale (INTERPOL) è stata informata sulla questione, secondo quanto riportato da Mehr News Agency.

Secondo il funzionario, le autorità giudiziarie hanno adottato una risoluzione per consegnare queste persone alla giustizia e fare appello all'Interpol per emettere codici rossi contro di loro. Se approvato, l'Interpol richiederebbe alle forze dell'ordine di altri paesi di facilitare la ricerca e l'arresto degli indagati richiesti.

I mandati di arresto sono stati emessi con accuse come "omicidio" e "attentato terroristico".

Il procuratore ha aggiunto che il presidente Donald Trump è in cima alla lista e le accuse contro di lui saranno portate avanti anche dopo la fine del suo mandato.

La morte di Qasem Soleimani

L'ex comandante della forza d'elite iraniana Quds, il tenente generale Qasem Soleimani, è stato ucciso all'aeroporto internazionale di Baghdad il 3 gennaio 2020 per volere del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

L'attacco con l'uso dei droni, ha provocato la morte del tenente generale e dei suoi collaboratori. La sua morte ha spinto l'Iran a lanciare attacchi missilistici su due basi statunitensi in Iraq, sebbene Teheran abbia avvertito i suoi alleati iracheni degli attacchi in anticipo. Tuttavia, nonostante non abbiano causato incidenti mortali, gli attacchi hanno provocato oltre lesioni cerebrali traumatiche per 100 militari statunitensi.