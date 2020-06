Esplosione in edificio residenziale nel nord-est di Mosca - Foto

Una esposione di gas si è verificata in un edificio residenziale nel nord-est di Mosca, ha riferito a Sputnik un portavoce dei servizi di emergenza.

I soccorritori sono giunti per in via Prokhodchikov, 3, dove si trova l'edificio.

L'area in fiamme è di 70 metri quadrati, quattro appartamenti stanno bruciando.

Secondo quanto dichiarato dal servizio stampa della sede del Ministero delle Emergenze, cinque persone sono state portate fuori dall'edificio. Non ci sono informazioni sulle vittime.

I medici stanno controllano le condizioni delle quattro persone evacuate.

"Sei persone sono state salvate dai piani superiori, quattro sono sotto il controllo dai medici", ha detto l'interlocutore dell'agenzia.