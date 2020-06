MI5 ignorò complotto per uccidere Edoardo VIII nonostante avvertimenti dell'assassino

L'uomo che puntò una pistola carica contro il re Edoardo VIII nel luglio del 1936 fu allontanato come semplice cercatore di attenzione. Un libro di memorie trovato 74 anni dopo, che è parzialmente corroborato da documenti dell'MI5, afferma che l'agenzia aveva ignorato i suoi avvertimenti, secondo lo storico che ha scoperto il libro.

Il MI5 era a conoscenza, ma minimizzò, di un complotto per uccidere il re Edoardo VIII, suggerisce Alexander Larman, un giornalista e storico che afferma di aver scoperto un resoconto scritto del fallito assassino del re.

Edoardo VIII, che regnò sull'Impero britannico per meno di 11 mesi nel 1936, stava tornando a Buckingham Palace a cavallo il 16 luglio di quell'anno quando un uomo uscì dalla folla che fiancheggiava Constitution Hill e brandiva un revolver carico a pochi metri dal monarca.

Non furono sparati colpi, poiché l'uomo, George McMahon, fu subito fermato dagli astanti e dalla polizia. McMahon, giornalista irlandese e meschino truffatore, ha affermato al processo di essere stato pagato £ 150 da un "potere straniero" per assassinare il re e che avrebbe deliberatamente sabotato il piano. Il tribunale ha respinto la storia di McMahon come un tentativo di attirare l'attenzione del pubblico e lo ha condannato a 12 mesi di duro lavoro per aver prodotto un revolver con "l'intento di allarmare" il re Edoardo.

Tuttavia, Alexander Larman afferma che potrebbe esserci effettivamente stato un complotto e che l'intelligence britannica ne era probabilmente consapevole. Larman dice di aver scoperto il libro di memorie di 40 pagine di McMahon, intitolato He Was My King, negli archivi del consigliere di King Edward.

McMahon, il cui vero nome era Jerome Bannigan, scrisse che fu l'ambasciata italiana a Londra a reclutarlo per uccidere il re e che avvertì l'MI5 e l'allora segretario di casa, Larman disse al Guardian.

Secondo lo storico, ci sono appunti MI5 declassificati d'incontri multipli che gli agenti dell'intelligence hanno avuto con McMahon prima del tentativo di assassinio, qualcosa che sembra dare credito alla sua storia.

"La storia di McMahon conferma una grande quantità di documentazione MI5 precedentemente riservata e sigillata negli Archivi nazionali, che rivela che McMahon era anche un informatore pagato MI5 che stava trasmettendo loro informazioni sul funzionamento dell'Ambasciata italiana nella sua veste di doppio agente", Disse Larman.

"McMahon ha informato l'MI5 che ci sarebbe stato un attentato alla vita di Edoardo VII nell'estate del 1936, ma hanno ignorato le sue informazioni, dichiarandolo inaffidabile. Quando ciò avvenne davvero il 16 luglio, divenne estremamente imbarazzante per il paese e si verificò un insabbiamento”.

Larman ha suggerito che la storia di McMahon era così scandalosa che "la cosa migliore che l'establishment potesse fare era essenzialmente neutralizzarlo come cercatore di attenzione".

Dice che è "del tutto possibile" che l'MI5 fosse a conoscenza del tentativo pianificato ed era "felice di lasciarlo assassinare Edward, rimuovendo così un monarca imbarazzante a livello internazionale con simpatie naziste dal trono. O, in alternativa, semplicemente che erano imbarazzati dalla loro arroganza e incompetenza”.