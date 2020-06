Greta Thunberg: i leader mondiali vogliono selfie con attivisti climatici per fare "bella figura"

L'eco-attivista adolescente svedese, che è apparsa in foto con il principe Carlo e Angela Merkel, crede che figure di alto rango la usino per farsi pubblicità politica.

Greta Thunberg ha criticato i politici che usano gli incontri con lei come un'opportunità mediatica.

"Presidenti, primi ministri, re e principesse sono venuti e volevano parlarmi", ha dichiarato Thunberg alla radio pubblica svedese. “Mi hanno visto e improvvisamente hanno visto la possibilità di poter scattare una foto con me per il loro account Instagram. Quindi l'hashtag #savetheplanet ”.

"Sembrava che si fossero dimenticati per un momento di doversi vergognare che la loro generazione avesse deluso le generazioni future".

L'eco-attivista ha attirato inizialmente l'attenzione internazionale con picchetti individuali per protestare contro i cambiamenti climatici fuori dal parlamento svedese nel 2018. Ha quindi guidato un movimento globale chiamato Fridays for Future, che incoraggia gli studenti a saltare le lezioni per scioperi simili.

La lotta di Greta contro i politici negligenti per "l'emergenza climatica" ha raggiunto l'apice lo scorso settembre con il suo discorso strappalacrime "Come osate?" al vertice delle Nazioni Unite a New York.

Lì, è stata fotografata con diversi politici di alto rango, tra cui il cancelliere tedesco Angela Merkel.

​"Ad essere onesti, non era solo lei, erano molti", ha detto alla BBC, parlando del suo incontro di settembre con la Merkel. “E quel genere di cose accadono continuamente. La gente vuole solo stare accanto a me e agli altri attivisti climatici ”.

"Possono pubblicarlo sui social media e li fa fare una bella figura, fa sembrare che a loro importa".

Al vertice delle Nazioni Unite, Thunberg è stata anche fotografato mentre salutava il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. Giorni dopo, fece una foto con il sindaco di Montreal Valerie Plante, che le ha donato le chiavi simboliche della città.

L'attivista adolescente ha anche posato a gennaio insieme al Principe Carlo, un attivista ambientale di lunga data, al World Economic Forum di Davos, in Svizzera.

Thunberg ha detto di provare una "antipatia" per quei politici che volevano approfittare della sua fama facendosi vedere al suo fianco.