New York: manifestanti richiedono tagli di $ 1 miliardo al bilancio della polizia

Fino a 1.000 manifestanti stanno manifestando di fronte al municipio di New York ormai da diversi giorni, chiedendo che le autorità detraggano almeno 1 miliardo di dollari dal bilancio della polizia nel prossimo anno fiscale reinvenstendo i fondi per le necessità della comunità nera, ha riportato domenica un corrispondente di Sputnik.

Il budget annuale della polizia di New York è mediamente di $ 6 miliardi. Nel 2019, rappresentava circa il 6 percento della spesa totale della città. Il prossimo anno fiscale dovrebbe iniziare il 1° luglio.

Il movimento di protesta soprannominato "Occupy City Hall" è in corso da martedì scorso nel City Hall Park. I manifestanti sono circa un migliaio. Intendono proseguire l'azione almeno fino al 30 giugno.

Uno degli organizzatori ha spiegato le loro richieste a Sputnik, affermando che i $ 1 miliardo dedotti dovrebbero essere investiti per rendere le aree prevalentemente popolate da neri uno spazio più sicuro e fornire loro scuole migliori e una vita a prezzi accessibili. Secondo l'organizzatore, le aree più sicure degli Stati Uniti hanno il minor numero di presenze di polizia perché hanno scuole migliori, assistenza sanitaria migliore, meno senzatetto e servizi sociali più efficienti.

Il corrispondente di Sputnik ha riferito che la protesta è stata pacifica e drasticamente diversa dalla sua atmosfera dalle rivolte iniziali a livello nazionale innescate dall'uccisione di George Floyd. I partecipanti sono principalmente studenti e professionisti creativi, come artisti che disegnano continuamente ritratti e cartelli di Floyd. Non è presente la polizia, ma i manifestanti hanno affermato che tra la folla vi sono ufficiali in borghese.