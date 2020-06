Cristiano Ronaldo trollato su Instagram dagli altri calciatori per il suo look appariscente

Cristiano Ronaldo, stella della Juventus, è stato trollato dagli altri calciatori per il suo look in seguito a un post su Instagram in cui indossa un completo estivo di Louis Vuitton.

Il capitano della nazionale portoghese, 35 anni, ha pubblicato la foto indossando il vestito sgargiante con una didascalia sul post che recita: "iniziare il fine settimana con buone vibrazioni e un buono stile".

Secondo quanto riferito, il prezzo del capo indossato da Ronaldo ammonta a un totale di circa 1.300 Euro.

Visualizza questo post su Instagram Starting the weekend with a good vibe and a good style🤪 Un post condiviso da Cristiano Ronaldo (@cristiano) in data: 27 Giu 2020 alle ore 5:21 PDT

​I compagni di squadra di Ronaldo si sono presi rapidamente gioco del suo completo, con Leonardo Bonucci e Medhi Benatia particolarmente divertiti.

"Incredibile!!!", ha commentato Bonucci con tre emoji.

Il difensore Benatia, che recentemente ha lasciato l'Italia per il team del Qatar Al-Duhail, ha scritto: "Dai, fratello... Non è questo il buono stile che non conosco".

L'ex attaccante del Chelsea Juan Cuadrado ha scritto insieme a un'emoji sorridente, "uno stile buono per passeggiare lungo le spiagge".

È possibile che i commenti possano aver frustrato la famosa, spiccata sensibilità di Ronaldo, che nel 2018 aveva dichiarato di prestare attenzione a tutti i piccoli dettagli del suo stile e della cura della sua persona.

"Non credo di essere ossessionato dal mio aspetto. Mi presento in maniera gradevole perché io sono gradevole", ha detto, prima di aggiungere: "Sto scherzando!".

Dopo la battuta il cinque volte Pallone d'oro ha espresso seriamente la sua opinione a riguardo.

"Penso che sia importante avere un bell'aspetto, un buon odore. Sai, non vale solo per una donna. Alle donne piace vederti vestito bene: piace alla mia ragazza, a mia mamma, alle mie sorelle; a tutti quelli che mi circondano piace vedere le persone vestite elegantemente. Uomini o donne che siano, fa parte della nostra cultura. Quindi va bene. Non è un'ossessione, ma un dettaglio qui o un dettaglio là fanno la differenza secondo me", ha detto Ronaldo.

Il campione portoghese recentemente si è dedicato insieme alla sua fidanzata Georgina Rodriquez una crociera sul suo nuovo yacht dal valore di più di 15 milioni di Euro e ha messo la sua firma su entrambe le vittorie in Serie A della Juventus dopo il riavvio del campionato.

Nonostante la sua costante presenza nel jet-set internazionale, il manager Maurizio Sarri ha recentemente dichiarato che l'ex ala del Real Madrid deve essere “preservata” mentre entra nelle fasi finali della sua carriera calcistica.

"Per noi è molto importante. È potente, uno dei più forti centravanti al mondo in questo momento. Può essere decisivo per noi in questo finale di stagione. Deve giocare molto. In futuro troveremo il modo di gestirlo sostituendolo in corso o lasciandolo in panchina in alcune partite. È bravo ad ascoltare se stesso e capirà quando dovrà fermarsi e riposare. Ma ora penso che sia piuttosto in forma”, ha affermato Sarri.