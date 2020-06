Opera Banksy rubata al Bataclan, in Francia 6 arresti

In Francia gli investigatori sospettano di 6 persone che il 26 gennaio 2019 avrebbero rubato e trafficato l’opera di Banksy dipinta sulla porta laterale del Bataclan, il locale dove il 13 novembre del 2015 vi fu una carneficina mentre si svolgeva il concerto serale di un gruppo americano.

Le sei persone sono state quindi arrestate e detenute in detenzione provvisoria, in attesa di convalida dell’arresto.

Le persone sospettate del furto sono state arrestate in due regioni distinte nel Sud della Francia: Isère e Alta Savoia al confine con l’Italia. La polizia francese li accusa di furto, associazione per delinquere e ricettazione.

Il recupero in Italia

L’opera di Banksy è stata recuperata in Abruzzo, in Italia, nel sottotetto di una casa di campagna in provincia di Teramo che era stata regolarmente presa in affitto da una famiglia cinese.

La famiglia cinese è assolutamente estranea rispetto ai fatti, mentre il proprietario della casa è ora indagato per ricettazione di opere d’arte rubate.

Al momento non è chiaro come l’opera sia giunta fino a Teramo e in una zona di campagna.

Se vogliamo l’intera vicenda infittisce il mistero su un’opera creata dal misterioso Banksy, che l’aveva fatta ritrovare a fine giugno 2018 su quella porta del teatro, per omaggiare le vittime dell’attentato avvenuto quasi tre anni prima.