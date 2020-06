COVID-19 tornerà in grandi numeri se gli USA non cambieranno comportamento - Bill Gates

Il cofondatore di Microsoft Bill Gates ha avvertito che ci sarà un sostanziale aumento dei casi di coronavirus negli Stati Uniti questo autunno se le azioni dell'amministrazione relative al problema non cambieranno.

Parlando con la CNN venerdì, Gates ha affermato che “man mano che ci avvicineremo a ottobre e novembre, questa cosa (COVID-19) tornerà in grandi numeri se non limitiamo il nostro comportamento rispetto ad ora; il nostro comportamento e il tracciamento dei contatti non funzionano bene”.

Ha aggiunto che gli Stati Uniti continuano ad avere un alto tasso di diffusione e che "è imbarazzante rispetto all'Europa o ad altri Paesi".

Gates ha anche respinto le affermazioni secondo cui gli Stati Uniti hanno il maggior numero di casi di virus perché stanno facendo più test.

Dall'altra parte tuttavia Gates ha affermato che con gli Stati Uniti stanno imparando "a curare meglio le persone", e che il paese è "meno sovraccarico" in relazione ai ricoveri per COVID-19.

"Ma il quadro globale e il quadro statunitense sono entrambi più cupi di quanto mi sarei aspettato", ha osservato.

Inoltre, il miliardario ha espresso preoccupazione per la crescente diffusione del coronavirus in Brasile e India, affermando che "qui dobbiamo pensare al mondo".

"Senza la leadership americana è stato difficile mettere insieme una risposta. E ora i Paesi in via di sviluppo stanno sopportando il peso maggiore dell'onere”, ha concluso.

Test del COVID-19 "falsati"

Le osservazioni sono seguite all'intervista di Gates alla CNN all'inizio di maggio, in cui ha descritto i dati dei test sul coronavirus negli Stati Uniti come "falsati" a causa della loro inesattezza e della lenta inversione di tendenza.

Aveva detto che al momento, nonostante il numero crescente di test COVID-19, "gli Stati Uniti non danno la priorità a chi viene sottoposto a test e [...] non si assicurano che ottengano risultati in 24 ore".

L'intervento è avvenuto dopo che Gates ha detto al quotidiano Le Figaro in aprile che a causa del virus, la vita "non tornerà alla normalità per uno o due anni".

Gli Stati Uniti hanno già oltre 2,4 milioni di casi di coronavirus in un drastico aumento rispetto allo scorso mese in California, Florida, Nevada, Oklahoma e altri Stati. Il bilancio delle vittime di COVID-19 ammonta attualmente a quasi 125.000, secondo la Johns Hopkins University.