La libertà di parola in Europa non ha più valore - Vyshinsky su risposta UNESCO per Sputnik Estonia

La tardiva risposta dell'UNESCO a una lettera di gennaio che fa appello per proteggere i dipendenti di Sputnik Estonia mostra che la libertà di parola in Europa non è più considerata un valore per cui vale la pena lottare, ha detto il direttore esecutivo dell'agenzia di stampa Rossiya Segodnya, Kirill Vyshinsky.

Venerdì, Rossiya Segodnya, il gruppo a cui appartiene Sputnik con sede a Mosca, ha ricevuto una risposta alla sua lettera di gennaio all'UNESCO sulla situazione riguardante i giornalisti di Sputnik Estonia, che sono stati precedentemente costretti a chiudere il loro ufficio nel paese baltico. L'agenzia specializzata delle Nazioni Unite ha affermato che continuerà a difendere i diritti della stampa di ottenere e distribuire informazioni.

In un commento a Sputnik, Vyshinsky ha affermato che la lettera di Moez Chakchouk, vicedirettore generale dell'UNESCO per la comunicazione e l'informazione, lo ha "francamente sorpreso e, in una certa misura, addirittura ci ha offeso".

"Il fatto è che non ci aspettavamo nessuna reazione acuta dall'UNESCO, perché siamo ben consapevoli della ... natura di questa organizzazione e dello stile diplomatico dei suoi rappresentanti. Ma d'altra parte, ciò che non ci aspettavamo affatto è di ricevere in risposta vaghe parole sull'impegno per la libertà di parola quasi sei mesi dopo il nostro incontro e conversazione all'UNESCO ", ha detto il giornalista.

Secondo Vyshinsky, la lettera motiva le ragioni per il doppio standard applicabile ai giornalisti che lavorano e collaborano con i media russi.

"La lettera che abbiamo ricevuto dall'UNESCO è diventata un'altra conferma che la libertà di parola in Europa non è più considerata un valore per il quale si deve lottare e che va difeso nei confronti di tutti i giornalisti, indipendentemente dalla ai media di appartenenza e dal paese di origine dei media", ha aggiunto Vyshinsky.

Le minacce e la chiusura di Sputnik Estonia

Il personale di Sputnik Estonia è stato costretto a rescindere i contratti a partire dal 1° gennaio, dopo aver ricevuto minacce di reclusione fino a cinque anni dalla polizia estone, che citava le sanzioni dell'UE del 2014, imposte a Dmitry Kiselev - il capo dell'Agenzia internazionale d'informazione Rossiya Segodnya - come motivo per perseguire i dipendenti della testata, nonostante quest'ultima non comparisse in alcun elenco di sanzioni.

In relazione alla situazione, Rossiya Segodnya ha fatto appello all'UNESCO e all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, nonché ai gruppi per i diritti dei giornalisti. Il rappresentante dell'OSCE sulla libertà dei media, Harlem Desir, in particolare, ha esortato Tallinn a "astenersi da inutili limitazioni al lavoro dei media stranieri che possono influire sul libero flusso di informazioni". Desir ha anche affermato che le sanzioni individuali dell'UE a Kiselev non possono essere estese ai giornalisti dello Sputnik Estonia.