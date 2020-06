Google Play Store, 47 app contengono Trojan con pubblicità invasiva

Alcuni esperti della compagnia Avast, specializzata in sicurezza digitale, hanno rinvenuto 47 software, scaricati per un totale di 15 milioni di volte, contenenti dei malware Trojan su Google Play Store.

A riferirlo, in un comunicato odierno, è stata la stessa azienda:

"Degli specialisti di Avast hanno già messo al corrente i rappresentanti di Google Play delle applicazioni trovate, ma al momento attuale alcune di esse sono ancora disponibili sugli store di Google Play. L'inchiesta di Google sui software incriminati continua", si legge nella nota.

Le applicazioni con Trojan del tipo HiddenAds sono in grado di nascondere la propria presenza sui dispositivi infettati e possono mostrare pubblicità indesiderate. Tra le applicazioni rilevate, sette hanno inoltre la possibilità di aprire direttamente il browser dello smartphone e mostrare degli spot aggiuntivi.

"Anche quando l'utente cancella l'applicazione dal proprio dispositivo la pubblicità apparirà lo stesso", hanno spiegato ancora da Avast.

Gli esperti hanno inoltre spiegato che i malware HiddenAdssono in grado di fare il proprio ingresso in Google Play Store celando la propria vera natura, per poi venire installate all'insaputa degli utenti al momento del download di un'applciazione che li contiene.

"Tali campagne pubblicitarie sono difficili da prevenire, in quanto i malintenzionati sono in grado di utilizzare degli account monouso per lo sviluppo di ogni singola app", ha spiegato Jakub Vavra di Avast.

Per evitare spiacevoli sorprese, l'esperto ha consigliato gli utenti a mantenere alta la prudenza al momento di scaricare nuove applicazioni sul proprio dispositivo, prestando particolare attenzione ai feedback degli altri utenti sul programma.