Venezuela, Spagna concede l'estradizione di Enzo Franchini per l'omicidio di Orlando Figueroa

La Spagna ha concesso l'estradizione per il cittadino italo-venezuelano Enzo Franchini Oliveros, accusato di aver bruciato vivo Orlando Figueroa. Lo ha reso noto il procuratore generale del Venezuela Tarek William Saab. Franchini, che nella vita farebbe l'imprenditore, è accusato di pubblica istigazione, omicidio volontario e terrorismo.

#News | Fiscal General venezolano @TarekWiliamSaab: “A raíz de la acción del Ministerio Público, la Sala Penal de la Audiencia Nacional española: accedió a extraditar a Enzo Franchini presunto asesino de ORLANDO FIGUERA quemado vivo durante los actos terroristas de 2017. pic.twitter.com/1VAYI8iqwA — ConsVEHongKongRAE (@ConsulRBVzlaHK) June 26, 2020

​L'accusato era diventato latitante e aveva riparato in Spagna, dove era stato arrestato il 10 luglio 2019 dall'Interpol su richiesta della Procura Generale venezuelana. In prima battuta, nel mese di novembre, Madrid aveva respinto la richiesta di estradizione per mancanza di documentazione.

L'assassinio di Orlando Figueroa

L'aggressione al ventunenne è avvenuta durante una protesta antigovernativa ad Altamira, quartiere "bene" di Caracas, del giugno 2017. Il giovane, un venditore ambulante di origini afroamericane, è stato accusato da un gruppo di manifestanti antichavisti di essere un sostenitore di Maduro.

L'azione sarebbe stata condotta da Franchini, membro di un gruppo politico di destra chiamato La Resistencia, collegato al partito d'opposizione Voluntad Popular. Figueroa è stato spogliato, cosparso di benzina e dato alle fiamme. E' arrivato in ospedale in fin di vita, con ustioni sull'80% del corpo.

La salma presentava anche ferite da arma da taglio.