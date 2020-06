Brasile, Bolsonaro potrebbe aver contratto il Covid-19

In precedenza il presidente brasiliano era risultato per due volte negativo al tampone del Covid-19.

Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro, come riferisce Reuters, ha rivelato che potrebbe aver contratto il coronavirus.

Stando a quanto trapelato, nelle prossime ore il capo di stato dotrebbe sottoporsi al test per il Covid-19, dopo essere in precedenza risultato per due volte negativo.

Nelle scorse ore Bolsonaro era stato ripreso dal giudice federale di Brasilia, il quale aveva minacciato di multarlo per una cifra di circa 350 euro qualora si fosse rifiutato di mettere una mascherina protettiva, dopo che nei giorni precedenti era stato visto partecipare a degli eventi pubblici senza indossarne una

All'inizio del mese di giugno la Suprema Corte brasiliana ha imposto al governo Bolsonaro di ripristinare la pubblicazione dei dati statistici relativi alla pandemia di Covid-19 nel Paese, dopo che questi erano stati rimossi per volontà dello stesso capo di stato brasiliano.

Stando all'ultimo bollettino della Johns Hopkins University, sono 1,2 milioni i casi confermati di Covid-19 in Brasile, una cifra che ne fa il secondo Paese al mondo per contagi.

Drammatico anche il bilancio dei morti che, stando ai dati più aggiornati, ha già ampiamente superato quota 55.000.