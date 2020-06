Ryanair sfida Lufthansa: farà ricorso sul piano di salvataggio

Ryanair impugnerà davanti alla Corte di Giustizia europea l'approvazione della Commissione Ue al piano di salvataggio con aiuti di stato di Lufthansa. Lo riferisce l'agenzia Reuters. Il piano, che ha ricevuto l'ok oggi, prevede una ricapitalizzazione da 6 miliardi con sussidi statali.

Lufthansa" ha bisogno di fondi di guerra per combattere la concorrenza, non ne ha bisogno per sopravvivere”, ha detto il Ceo di Ryanair Juliusz Gomorek, secondo quanto riferito da Reuters.

La low cost irlandese mette in dubbio che la compagnia di bandiera tedesca abbia effettivamente bisogno di un salvataggio e l'accusa di concorrenza sleale.

Ma non è tutto. Secondo Ryanair Lufthansa starebbe tentando di fare cartello in Italia, assieme ad altre compagnie, tra cui le due controllate Austrian Airlines e Air Dolomiti e Alitalia, avviando le trattative per fissare un livello minimo di prezzi. Questa l'accusa da Dublino, che ha fatto ricorso alla Commissione europea sulla vicenda.

Da Bruxelles è arrivata la notificazione del reclamo ricevuto da Ryanair: "al momento non possiamo aggiungere altro", ha commentato il portavoce della Commissione europea Eric Mamer.