Divieto di smartphone per i pedoni, in Giappone ora è legge

'Vietato' usare lo smartphone mentre si cammina in strada o nei parchi. Accade a Yamato, nella prefettura di Kanagawa, in Giappone, dove è stata confermata una precedente proposta sulla limitazione all'uso di smartphone in situazioni dove può causare incidenti.

La città di Yamato, nella prefettura di Kanagawa in Giappone, ha ufficialmente vietato l'uso dello smartphone per coloro che camminano in strada o si trovano nei parchi. Da mercoledì prossimo entrerà in vigore una nuova ordinanza che punta a limitare l'uso del telefonino da parte dei pedoni e, sottolinea l'agenzia Kyodo, è la prima di questo genere in Giappone.

Non sono previste multe per chi continuerà ad usare lo smartphone e non rispetterà l'ordinanza comunale. Le autorità di Yamato, non lontana da Tokyo, puntano tutto sul senso di responsabilità e sperano che la popolazione capisca che "gli smartphone andrebbero usati quando non si è in movimento".

All'origine della normativa, sottolinea l'agenzia, c'è uno studio secondo cui su 6.000 pedoni circa il 12% usa lo smartphone mentre cammina, e l'obiettivo dell'ordinanza è quello di limitare gli incidenti causati dalla mancanza di concentrazione.

All'inizio del mese di giugno l'amministrazione comunale della città di Yamato aveva proposto il divieto dell'uso degli smartphone ai pedoni mentre camminano in città in seguito ai continui incidenti stradali provocati dagli utilizzatori dei telefoni.