Coronavirus in Russia: 613.994 contagi (+7.113), 8.605 decessi (+92), 375.164 guarigioni (+6.342)

7.113 nuovi casi di infezione da coronavirus rilevati in Russia nelle ultime 24 ore.

Il numero complessivo dei contagi da coronavirus registrato in Russia da inizio crisi ammonta ora a 613.994.

Il Centro per la lotta al coronavirus della Federazione Russa ha comunicato stamane ai giornalisti il bollettino giornaliero sull’andamento della crisi:

“Nelle ultime 24 ore in Russia sono stati accertati 7.113 nuovi casi di contagio da COVID-19 in 82 delle 85 suddivisioni amministrative della Federazione, di questi 2.278, pari al 32% risultano asintomatici, quindi privi di manifestazioni cliniche”, ha comunicato il Centro a Mosca, aggiungendo che il totale dei contagi registrati da inizio pandemia in Russia è ora di 613.994 casi accertati, con un incremento rispetto al precedente bollettino, sceso al +1,2%.

Nella giornata di ieri i decessi registrati sono stati 92. Il totale dei morti per causa o concausa coronavirus ora è di 8.605. I guariti accertati sono stati 6.342, per un totale di 375.164 guarigioni registrate da inizio crisi.