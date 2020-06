Trump: "Trattative con la Russia sul nucleare stanno andando molto bene"

Per Donald Trump i primi risultati delle trattative tra Russia e USA sul nucleare sono stati molto soddisfacenti.

Nel corso della conferenza stampa congiunta con il presidente polacco Andrzej Duda, il capo di stato ameircano Donald Trump ha espresso la propria soddisfazione per le trattative attualmente in corso con la Russia per il disarmo nucleare:

"Stiamo lavorando proprio ora con la Russia su un trattato per gli armamenti. E' una questione molto grande. Nel concreto stiamo lavorando sugli armamenti nucleari. Stiamo lavorando molto intensamente e penso di poter dire che le cose stanno andando molto bene", ha riferito Trump.

Il tycoon ha quindi sottolineato che entrambe le parti, sia quella americana che quella russa, hanno dimostrato di voler trovare un'intesa.

"Lavoriamo con la Russi anche su altre questioni. Abbiamo delle relazioni molto buone. Il nostro ambasciatore lì parteciperà a diverse celebrazioni. Ed è un bene. Parlando francamente, credo che sia un bene anche per la Polonia", sono state le parole di Trump.

Le trattative sul disarmo nucleare

Nella giornata di martedì al Palais Niederösterreich di Vienna hanno avuto inizio i negoziati tra Russia e USA sul disarmo nucleare.

In seguito al primo incontro tra le due delegazioni, il rappresentante speciale del presidente USA sul controllo degli armamenti nucleari Marshall Billingslea ha definito positivi i negoziati con i colleghi russi