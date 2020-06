Il Trono di Spade, l'autore R.R. Martin prevede uscita del prossimo libro nel 2021

George R.R. Martin ha rivelato attraverso un post sul proprio blog che la quarantena lo ha aiutato ad andare avanti con il suo ultimo progetto, il libro "The Winds of Winter" appartenente alla saga "Cronache del ghiaccio e del fuoco" e che prevede di farlo uscire nel 2021.

La saga delle "Cronache del ghiaccio e del fuoco", da cui è stata tratta la serie tv Il Trono di Spade, potrebbe vedere l'aggiunta di un ulteriore libro con l'uscita nel 2021 del sesto e penultimo capitolo The Winds of Winter, lo afferma l'autore statunitense George R.R. Martin attraverso un post sul suo blog.

Secondo quanto affermato dallo scrittore, questo periodo di isolamento lo ha aiutato a concentrarsi sul suo lavoro e sull'andare avanti con la scrittura dell'attesissimo libro: "Se non altro, l'isolamento forzato mi ha aiutato a scrivere. Sto trascorrendo lunghe ore ogni giorno su The Winds of Winter e sto facendo progressi costanti. Ho finito un nuovo capitolo ieri, un altro tre giorni fa, un altro la settimana precedente. Ma no, questo non significa che il libro sarà finito domani o pubblicato la prossima settimana. Sarà un libro enorme e ho ancora molta strada da fare" si legge sul sito di R.R. Martin.

All'interno del blog Martin ha anche affermato di essersi sentito col "cuore spezzato" dopo aver annullato il suo viaggio a Wellington, in Nuova Zelanda, per la 78esima Convention mondiale di fantascienza, ma osserva che visiterà Wellington il prossimo anno quando si spera che "sia il COVID-19 che The Winds Of Winter saranno terminati".

"Nel lontano 1999, quando ero profondamente immerso nella stesura di A Storm of Swords, (Tempesta di spade in italiano, ndr), producevo una media di circa 150 pagine di manoscritti al mese. Temo che non riprenderò mai più quel ritmo. Guardando indietro, non so nemmeno come abbia fatto allora" ammette lo stesso Martin nel suo blog.

L'ultimo romanzo finora della saga Una danza con i draghi è uscito nel 2011. Dallo stesso anno, però, Martin ha lavorato come co-produttore esecutivo e autore della serie televisiva Il Trono di Spade, scrivendo anche la sceneggiatura di diversi episodi. La serie è stata trasmessa negli Stati Uniti dal 17 aprile 2011 al 19 maggio 2019 sul canale HBO. In Italia, la serie è andata in onda in prima visione dall'11 novembre 2011 al 27 maggio 2019 sui canali Sky.