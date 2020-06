Un'estate senza Ibiza, anzi due: in Spagna pensano di non aprire i locali prima del vaccino

I locali notturni di Maiorca, Minorca e Ibiza potrebbero rimanere chiusi fino al 2021 se non viene trovato un vaccino contro il coronavirus, riferisce il giornale britannico The Sun.

Dal 21 giugno turisti stranieri possono visitare le isole spagnole. Tuttavia, le autorità ritengono che i locali notturni dovranno rimanere chiuse fino alla fine del 2020 oppure fino alla scoperta di un vaccino contro COVID-19. Come riferito dal giornale, le autorità affermano che non possono aprire questi locali a causa dell’eventuale rischio per la salute degli ospiti e della difficoltà nel controllare gli assembramenti.

Il presidente dell’Associazione delle Isole Baleari per il tempo libero e il divertimento notturno (ABONE) Jesus Sanchez ha dichiarato di essere stato informato in merito al divieto che rimarrà vigente dal ministro del Turismo della regione Iago Negeruela.

I proprietari dei night club insistono su un esperimento, in cui per dieci giorni saranno aperti i locali, disposti a ridurre il numero di visitatori al 33% rispetto al normale, vietare i balli e monitorare il rispetto del distanziamento sociale da parte dei turisti e dell’obbligo di indossare mascherine. Inoltre, tutti i clienti dovrebbero presentare dati personali, in modo che dopo un periodo di tempo sia possibile controllare il loro stato di salute.

La proposta degli imprenditori è stata inviata al governo spagnolo in vista del discorso del primo ministro Pedro Sanchez sulle nuove politiche dello stato nel settore turistico, che si terrà il prossimo giovedì. Secondo le speranze dei proprietari di locali notturni, un esperimento del genere potrebbe essere condotto alla fine di giugno.

Il Covid-19 in Spagna

Secondo le statistiche ufficiali sono stati finora 246.504 i casi confermati di contagio da Covid-19 in Spagna. Il governo spagnolo ha dichiarato un totale di 150.376 guarigioni e 28.324 decessi.