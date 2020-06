Terremoto in Messico, scossa del 7° grado - gente in strada anche a Città del Messico

La terra ha tremato in Messico. Scossa del 7.4 grado della scala Richter.

Un terremoto di magnitudo 7.4 ha scosso il centro di Città del Messico martedì, mentre la gente si precipitava per le strade dalle loro case dopo che gli allarmi della città hanno allertato i residenti pochi minuti prima delle scosse.

L'epicentro del terremoto era 7,4 miglia a sud est della città di La Crucecita nello Stato di Oaxaca. Al momento non è stata riportata nessuna vittima e nessun danno causato dal terremoto.

Así me toco en bosques de las Lomas, en mi edificio, así la banqueta. #sismocdmx #sismo pic.twitter.com/dAB0DoBP0I — Ale Castillo (@yaredi) June 23, 2020

​"È andato avanti per quello che sembrava essere circa un minuto diventando più forte e più lieve. Gli animali erano un po' in preda al panico" scrive un utente al sito EMSC. Molte le testimoniante che affermano che il sisma è durato per circa un minuto.

In seguito al terremoto la US National Tsunami Warning Centre ha emesso un allarme tsunami per il Messico, Guatemala, Honduras, El Salvador.

Alla fine di maggio, due terremoti di magnitudo 6,1 e 5,5 hanno colpito il paese, anche se in quel momento non è stato emesso alcun avviso di tsunami.