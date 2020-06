Il tennista Nole Djokovic positivo al Coronavirus

Il tennista serbo è risultato positivo al Covid-19 dopo aver partecipato all'Adria Tour. A renderlo noto è lo stesso Djokovic, che ieri sera era rientrato a Belgrado, pubblicando un comunicato.

"Sono molto dispiaciuto per ogni singolo caso di infezione. Mi auspico che quanto successo non complichi il quadro sanitario di nessuno e che tutto si risolva per il meglio", ha spiegato Djokovic, specificando che sia lui sia sua moglie Jelena hanno contratto il virus.

Il torneo amichevole, organizzato dallo stesso numero uno della classifica ATP, aveva ricevuto nei giorni scorsi diverse critiche per via della mancata implementazione di misure di distanziamento e per la presenza di una quantità ingente di pubblico sugli spalti.

Si tratta del quarto tennista risultato positivo al virus tra i partecipanti all'Adria Tour, che aveva avuto il via il 13 giugno.

Nei giorni scorsi, il primo a comunicare di aver contratto la malattia era stato l'ex numero tre del seeding mondiale, il bulgaro Grigor Dimitrov, mentre quest'oggi anche Borna Coric e Viktor Troicki hanno reso nota la propria positività al SARS-CoV2.

Nel mese di aprile Djokovic aveva rivelato di essere sostenitore del movimento no-vax e che ritornerà alle competizioni non appena queste riprenderanno.

Tra coloro che nei giorni scorsi avevano espresso le proprie perplessità circa il torneo organizzato da Djokovic c'era stato anche l'ex professionista americano Andy Roddick il quale, rispondendo ad una discussione relativa alla questione su Twitter, aveva scritto ironicamente "pare che non ci sia alcuna pandemia".