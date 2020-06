Coronavirus in Russia: 599.705 contagi (+7.425), 8.359 decessi (+153), 356.429 guarigioni (+12.013)

Il totale dei contagi registrati in tuta la Federazione da inizio crisi sfiora i 600 mila.

In Russia nella giornata di ieri sono stati registrati 7.425 nuovi casi di contagio da coronavirus, ha comunicato stamane ai giornalisti il Centro per la lotta al coronavirus nel consueto bollettino per la stampa.

“Nelle ultime 24 ore i nuovi casi di contagi accertati da coronavirus sono stati 7.425, di questi 2.427, pari al 32,7%, risultano privi di manifestazioni cliniche, quindi asintomatici”, ha detto a Mosca il Centro.

Il totale dei contagi accertati da inizio crisi nella Federazione ora ammonta a 599.705 con un incremento giornaliero ridotto ulteriormente al +1,3%.

Nelle ultime 24 ore il totale dei decessi nella Federazione è stato di 153. Ora il totale dei morti per causa o concausa COVID-19 è di 8.359.

I guariti sono stati 12.013, per un totale di 356.429 guarigioni accertate da inizio focolaio in Russia.