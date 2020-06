Yemen, coalizione a guida saudita abbatte missile balistico lanciato contro Riyadh

La coalizione a guida saudita ha reso noto di aver intercettato e abbattuto un missile balistico che sarebbe stato lanciato dai ribelli Houthi in direzione di Riyadh.

A riferirlo è il portavoce della coalizione Turki al-Malki.

In precedenza il governo yemenita e i separatisti attivi nel sud del Paese avevano trovato l'accordo per un cessate il fuoco e si erano impegnate a implementare il trattato di pace saudita.

Lo Yemen è devastato da un conflitto tra il governo sostenuto dall'ONU e i ribelli sciiti Houthi dal 2015. Le parti hanno firmato un accordo di cessate il fuoco alla fine del 2018, che è fallito poco dopo.

L'8 aprile, la coalizione guidata dai sauditi ha annunciato che avrebbe cessato le operazioni in Yemen per un periodo di 14 giorni in risposta alla richiesta delle Nazioni Unite di un cessate il fuoco globale in mezzo alla pandemia di coronavirus.