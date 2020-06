Apple: presentato iOS 14

Presentato il nuovo sistema operativo per iPhone durante la tradizionale WorldWide Developers Conference dell'azienda fondata da Steve Jobs. Ecco tutte le novità.

Ogni anno la Apple presenta in anteprima a tecnici, sviluppatori e appassionati le sue innovazioni durante la sua WorldWide Developers Conference, quest'anno tenutasi online.

Tra le novità di punta presentate in questa occasione l'ultima versione del sistema operativo per iPhone, iOS, nello specifico iOS 14. Il sistema operativo si aggiornerà automaticamente con l'uscita dei nuovi telefoni.

Due novità ricalcano quanto già avviene nel sistema operativo Android: la prima è App Library, una schermata speciale alternativa alla schermata Home che raggruppa soltanto le app; la seconda riguarda i widget, che si potranno posizionare all'interno delle schermate Home, sotto forma di Smart stack, ovvero pile di widget da sfogliare uno sull'altro.

iOS 14 realizza anche un desiderio agognato dagli utenti: i video in modalità Picture in Picture, che permetterà di guardare le clip preferite anche mentre in primo piano è aperta qualunque altra app.

Siri inoltre non solo potrà trascrivere i comandi vocali in testo dettato, ma presenterà anche una modalità in grado di tradurre in diverse lingue.

L'app Messaggi sarà rinnovata e arricchita: le conversazioni più importanti potranno essere portate in cima alla lista; le Memoji presenteranno una variante maggiore di espressioni ed età rappresentate e, in linea con i tempi, negli accessori saranno presenti anche le maschere anti-coronavirus; nelle conversazioni di gruppo sarà possibile citare i singoli messaggi per rispondervi direttamente, oltre che a citare un membro del gruppo.

Sarà massicciamente aggiornata l'app Mappe, consentendo agli utenti di trovare nuovi posti dove fare la spesa, uscire la sera, andare in vacanza e molto altro. Le guide saranno realizzate in collaborazione con brand specializzati nella stesura di guide locali, mentre gli algoritmi di Apple in alcune aree metropolitane calcoleranno i percorsi più convenienti a seconda del mezzo di trasporto.

Per i possessori di auto compatibili, grazie a iOS 14 il telefono si trasformerà nel mazzo di chiavi del veicolo. Le prime saranno le BMW Serie 5 in commercio dal mese prossimo ma l'azienda di Cupertino vuole allargare ad altre aziende automobilistiche questa partnership.

A facilitare la vita dei possessori di iPhone saranno inoltre le App Clip, elementi aggiuntivi delle app che si attivano con dei QR Code da inquadrare o dei tag NFC senza scaricarle dall'Apple store. Le credenziali verranno gestite in modo sicuro dal sistema operativo e gli eventuali pagamenti operati da Apple Pay.