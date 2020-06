Museo di storia naturale di New York rimuoverà statua di Theodore Roosevelt

Il Museo di Storia Naturale di New York ha dichiarato che rimuoverà la sua statua di Theodore Roosevelt, situata all'ingresso della struttura, ha riportato domenica il New York Times.

La statua fu ufficialmente intitolata a Theodore Roosevelt e realizzata nel 1940. La statua è oggetto di proteste da anni in quanto molti attivisti hanno negato le opinioni razziste di Roosevelt e la rappresentazione del lavoro degli indigeni e dei neri che hanno affrontato l'ex presidente degli Stati Uniti. In particolare, a partire dal 2016, il collettivo di attivisti di Decolonize This Place protesta con una marcia annuale in occasione della Giornata Delle Popolazioni Indigene contro la statua di Roosevelt. Il monumento è stato più volte vandalizzato.

Non è la prima volta che viene richiesto l'abbattimento della statua. Nel 2017 è stata persino istituita una Commissione sui monumenti controversi di New York per abbattere le statue non politicamente corrette, ma il comitato era diviso sulla sua rimozione, così la statua era rimasta al suo posto e il museo organizzò una mostra intitolata "Rivolgiti alla statua".

Nella pagina della mostra sul sito web del museo, l'amministrazione spiega: “La statua era dedicata alla celebrazione di Theodore Roosevelt (1858-1919) come naturalista dedicato e autore di opere di scienze naturali. Il padre di Roosevelt era uno dei fondatori del museo e il museo è orgoglioso del suo legame storico con la famiglia Roosevelt. Allo stesso tempo, la statua stessa comunica una gerarchia razziale che non viene condivisa dal museo e dai membri del pubblico”.