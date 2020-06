Coronavirus in Russia: 592.280 contagi (+7.600), 8.206 decessi (+95), 344.416 guarigioni (+4.705)

Nelle ultime 24 ore in Russia sono stati registrati 7.600 nuovi casi di contagio da coronavirus.

Il numero di contagi da coronavirus in Russia è salito di 7.600 nella giornata di ieri, portando il totale dei contagi accertati da inizio crisi al totale di 592.280, ha riferito stamane ai giornalisti il Centro per la lotta al coronavirus della Federazione Russa:

“Nelle ultime 24 ore il numero dei nuovi casi di infezione da COVID-19 in Russia è salito di 7.600 unità, di questi 2.473, pari al 32,5%, risulta privo di manifestazioni cliniche (asintomatico)”, ha comunicato il bollettino del Centro.

Il totale dei contagi registrati da inizio focolaio nella Federazione Russa ora è di 592.280 casi con un incremento ulteriormente diminuita al +1,3%.

Nelle ultime 24 ore i guariti sono stati 4.705, per un totale di 344.416 guarigioni accertate da inizio pandemia. I morti sono stati 95, il totale dei decessi per causa o concausa COVID-19 in tutte le 85 suddivisioni amministrative della Federazione e da inizio crisi ora è di 8.206.