Accoltellamento a Reading, il sospetto sotto l'osservazione del MI5

Il rifugiato libico è stato arrestato come sospettato responsabile di un accoltellamentoa Reading, in Inghilterra, che ha causato la morte di tre persone e il ferimento di molte altre sabato in quello che le autorità ritengono un attentato terroristico.

Khairi Saadallah, un rifugiato libico arrestato come sospetto in un presunto attentato terroristico in un parco di Reading, 65 km a ovest di Londra, Regno Unito, era precedentemente noto ai servizi di sicurezza e alle autorità, riferisce The Guardian.

L'accoltellamento ha causato la morte di tre persone e tre feriti.

Secondo il Guardian, nessun rischio serio era stato identificato dopo un'indagine dell'MI5 su Khairi Saadallah, 25 anni, nel 2019.

Si ritiene che l'uomo, a cui è stato concesso l'asilo nel Regno Unito, abbia scontato pene detentive per una serie di reati minori non legati al terrorismo.

Secondo i testimoni, il sospettato si era avvicinato a un gruppo di una decina di persone nei giardini di Forbury e ha iniziato ad accoltellarli.

Secondo quanto riferito, non ci sono prove immediate che suggeriscano che l'accoltellamento fosse collegato a Daesh* o al-Qaeda*, mentre la polizia crede che l'uomo abbia agito da solo.

Il capo della polizia antiterrorismo, il vice commissario della polizia metropolitana Neil Basu, ha dichiarato:

"Finora in base alle nostre indagini gli ufficiali non hanno trovato nulla che suggerisca che ci fosse qualcun altro coinvolto in questo attacco e attualmente non stiamo cercando nessun altro in relazione a questo incidente". L'inchiesta sull'incidente è in corso.

In precedenza, mentre il Primo Ministro del Regno Unito e altri importanti personaggi pubblici avevano condannato l'attacco ed espresso condoglianze ai parenti delle vittime, Boris Johnson ha dichiarato che il governo era pronto ad agire in base alle lezioni emerse dal tragico incidente.

"...Se ci sono modifiche che devono essere apportate al nostro sistema legale per impedire che tali eventi si ripetano, non esiteremo a intraprendere tale azione - come abbiamo già ricordato, ricorderete, sul rilascio automatico anticipato dei responsabili di reati terroristici", ha detto Johnson in una dichiarazione a Downing Street.

*Vietati in Russia