Justin Bieber accusato di stupro su Twitter da due donne

Le accuse di stupro contro Justin Bieber hanno suscitato scalpore su Twitter, con molti utenti che le hanno giudicate false schierandosi a difesa del cantante.

Sabato una ragazza di nome Danielle ha affermato su Twitter di essere stata violentata dalla star canadese nel 2014 al Four Season Hotel. La donna, che ha rifiutato di rivelare il suo secondo nome "per motivi personali", ha affermato che la violenza è avvenuta dopo un evento alla Banger’s Sausage House and Beer Garden ad Austin, in Texas, il 9 marzo 2014.

Ha quindi descritto gli eventi della notte in cui sarebbe stata violentata, sostenendo di aver avuto 21 anni al momento dello stupro. Danielle ha denunciato che il rapporto sessuale che si sarebbe consumato era avvenuto senza il suo consenso, tuttavia ha ammesso di essersi baciata con il cantante prima del rapporto intimo. All'epoca Justin Bieber usciva con Selena Gomez.

My name is Danielle. On March 9, 2014, I was sexually assaulted by Justin Bieber. pic.twitter.com/zUX4HJewPn — d (@danielleglvn) June 21, 2020

​Poco dopo il tweet, un'altra donna di nome Kadi si è presentata con accuse simili contro il cantante, sostenendo di essere stata violentata il 4 maggio 2015 dopo essere stata invitata all'hotel Langham dove alloggiava. Secondo la ragazza, la violenza sessuale è avvenuta nonostante le ripetute richieste per fermarsi e per la sua contrarietà al sesso prematrimoniale a seguito della sua educazione tradizionale. La presunta vittima ha dichiarato di non essere disposta a parlare della violenza subita in precedenza temendo l'imbarazzo e il clamore che potrebbe travolgere la sua famiglia.

"Sono rimasta in silenzio fino allo scorso anno, nel 2017, quando ho visto il movimento "me too"," ha scritto, condividendo gli screenshot delle sue conversazioni con altri relativamente al presunto stupro.

Il 26enne Bieber, ora sposato con Hailey Rhode Baldwin, non ha risposto direttamente alle accuse. Tuttavia la prima denuncia è stata apparentemente respinta dal presidente del team di gestione di Bieber, Allison Kaye.

"Un'accusa come questa è qualcosa che non prenderemo mai alla leggera, ma si tratta esattamente come delle accuse ad Ansel Elgort, quindi abbiamo dei sospetti", si afferma nel messaggio di Kaye alla pagina dei fan di Bieber su Instagram.

In precedenza la star di Hollywood Ansel Elgort è stato accusato di aver aggredito sessualmente una ragazza 17enne nel 2014, accuse respinte dal diretto interessato.