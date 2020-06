Lega e Fratelli d’Italia si oppongono a risoluzione UE contro il razzismo, M5s: "Vergogna"

Lega e Fratelli d'Italia non votano la risoluzione del Parlamento europeo che si schiera contro ogni forma di razzismo e antisemitismo nel mondo. 'Hanno toccato il fondo', scrive il M5s.

Ieri il Parlamento europeo ha votato una risoluzione di condanna contro il razzismo ovunque nel mondo e contro l’uccisione di George Floyd a opera di agenti di polizia statunitensi bianchi.

La risoluzione è passata con 493 voti a favore, 104 contrari e 67 astenuti.

Tra gli europarlamentari che hanno votato contro la risoluzione del Parlamento europeo ci sono gli eurodeputati della Lega per Salvini premier e quelli di Fratelli d’Italia.

Hanno invece votato a favore della risoluzione di condanna d’ogni forma di razzismo nel mondo il Movimento 5 stelle, il Partito Democratico e Forza Italia.

La risoluzione servirà per chiedere alla Commissione e al Consiglio europeo di attuare azioni forti contro il razzismo e l’intolleranza crescente in Europa, che spesso porta all’ingiustizia sociale e alla violenza sulle persone vittime di azioni razziste.

Discorsi xenofobi non sono libertà di espressione

La risoluzione prende posizione anche nei confronti dei discorsi razzisti e xenofobi, sancendo che essi non possono essere coperti dalla liberà di espressione. Non si può avere la libertà di discriminare gli altri, anche solo se a parole, per il colore della pelle, l’estrazione sociale, la religione.

La distorsione dei fatti storici viene condannata

La risoluzione condanna anche quelle forze politiche estremiste e xenofobe presenti in tutto il mondo che distorcono i fatti storici, statistici e scientifici e usano simbologie e retoriche che si rifanno alla propaganda totalitaria.

Non sono quindi ammessi dalla risoluzione discorsi contro le minoranze, l’antisemitismo e discorsi razzisti.

Lega e Fdi hanno toccato il fondo

In una nota dei deputati del M5s della commissione Politiche Ue, i parlamentari dello schieramento politico hanno condannato la scelta di Lega e Fdi di votare contro la risoluzione.

Secondo i deputati grillini Lega e Fratelli d’Italia “hanno veramente toccato il fondo”. Questa è una destra “incapace di condannare le forme di razzismo”, hanno scritto i politici del M5s.

“Lega e Fdi si dovrebbero vergognare per il loro voto”, si legge nella nota.