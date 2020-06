Segnalati problemi su WhatsApp

Migliaia le segnalazioni sul sito Downdetector e molti utenti che in questo momento ne parlano su Twitter, dove l'hashtag #whatsapp è finito rapidamente in tendenza.

Nella popolare app di messaggistica in molto non hanno accesso ai dettagli sull'ultimo accesso dei contatti, così come non risulta possibile vedere se un proprio contatto sia online o meno. Se si prova a cambiare l'impostazione, la app non lo consente. "WhatsApp non è riuscita a cambiare le impostazioni privacy. Per favore riprova più tardi", si legge nel messaggio che compare dopo aver cercato di cambiare le impostazioni.

​Al momento la principale funzionalità della app, ovvero quella di scambiarsi messaggi, sembra immune da questi malfunzionamenti e permette agli utenti di comunicare.

In precedenza era stato riferito che la app di messaggistica avrebbe avuto una nuova funzione: nella versione beta di WhatsApp per il sistema operativo iOS è apparsa la funzione per il riconoscimento del codice QR. In seguito questa nuova funzione sarà disponibile per i dispositivi Android.