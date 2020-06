Relazione a tre con Amber Heard e Cara Delevigne: Elon Mask smentisce tutto

Elon Musk è abituato a far parlare di sé, per i suoi progetti visionari, i suoi ingenti guadagni e anche la scelta del nome non certo convenzionale dato al figlio avuto con la sua compagna, la cantante Grimes: X Æ A-12, poi cambiato in X Æ A-Xii per via della legislazione californiana che impedisce l'inclusione dei numeri nei nomi di battesimo.

Ora il fondatore di Tesla e SpaceX finisce anche sulle cronache rosa, in seguito al presunto rapporto a tre intrattenuto nel 2015 tra lui, Amber Heard e Cara Delevigne. Questo è quanto emerge dalle carte relative al processo intentato dall’attore Johnny Depp per diffamazione nei confronti di Amber Heard, sua ex moglie, che lo aveva accusato di violenze domestiche.

Ad affermarlo nella sua deposizione è Josh Drew, amico della (ex) coppia, informato della relazione da Raquel ‘Rocky' Pennington, all’epoca sua moglie e intima amica dell’attrice americana. Se i fatti riportati da Drew corrispondono alla realtà, la relazione non convenzionale si sarebbe consumata nel 2015, quando Depp e la Heard erano ancora sposati. Questo confermerebbe le supposizioni di Depp, convinto che il rapporto tra la sua ex moglie ed Elon Musk fosse già iniziato quando erano ancora sposati.

A smentire tutto tramite il sito Page Six è puntualmente arrivato l’inventore e magnate sudafricano, che ha confermato la relazione avuta con la Heard, affermando però come questa sia iniziata un mese dopo il divorzio. Categoricamente smentita invece qualsiasi relazione con la Delevigne, definita da Musk soltanto un’amica con la quale non ha mai intrattenuto alcun rapporto di intimità.