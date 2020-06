Papa Ratzinger in Baviera dal fratello gravemente malato: addio a Vaticano e Italia?

Secondo un articolo della Bild, il Papa Emerito Benedetto XVI, in questi giorni tornato a Ratisbona per stare vicino al fratello maggiore gravemente malato, potrebbe decidere di rimanere nella sua terra natia e non fare più ritorno in Vaticano e in Italia.

Nella giornata di ieri il Papa Emerito Benedetto XVI, il monsignor Joseph Ratzinger, ha fatto ritorno nella sua terra natia in Baviera, in particolare nella città di Ratisbona, per far visita al suo fratello maggiore 96enne, gravemente malato. L’aereo che ha riportato Ratzinger in Germania era un aereo militare dell'aeronautica militare italiana, partito dall'aeroporto di Ciampino e atterrato a Monaco di Baviera.

Secondo la Bild, potrebbe essere stato l'ultimo viaggio di Ratzinger, che potrebbe restare definitivamente in Germania senza ritornare in Vaticano. Questa ipotesi potrebbe essere più che una semplice indiscrezione, dal momento che il popolare giornale tedesco in passato ha dimostrato di avere canali preferenziali con l'entourage di Benedetto XVI.

Nell'articolo si nota che nonostante il parere negativo del medico personale Ratzinger ha compiuto la visita, il primo viaggio all'estero dopo la rinuncia alla guida della Chiesa Cattolica.

Secondo il portavoce del Vaticano Matteo Bruni, Ratzinger rimarrà in Germania "tutto il tempo che sarà necessario", pertanto la Santa Sede non ha confermato ufficialmente la notizia della Bild.

Da notare le polemiche sorte attorno alla pubblicazione delle foto del ritorno in Baviera di Ratzinger, riprese anche dall'agenzia di stampa ufficiale della Santa Sede nell'edizione tedesca Vatican.news, in cui si mostra tutta la fragilità e debolezza di Joseph Ratzinger in carrozzella.

In precedenza il Papa Emerito aveva denunciato i tentativi di metterlo in silenzio, aveva smentito ingerenze nella vita politica ed aveva paragonato il "matrimonio omosessuale" e "l'aborto" al "potere spirituale dell’Anticristo".

Lo scorso gennaio Ratzinger si era espresso in favore del celibato dei sacerdoti contro l'eventualità di autorizzare per loro il matrimonio, sostenendo che "il pastore deve pensare ai suoi fedeli".