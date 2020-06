Morto a 88 anni il leggendario attore britannico Sir Ian Holm

Muore a 88 anni Ian Holm, l'attore britannico noto per Ash in Alien e Bilbo Beggins in Il Signore degli Anelli. Commovente il messaggio della famiglia.

Sir Ian Holm è morto dopo una lunga battaglia contro il morbo di Parkinson. Ad annunciare la triste notizia la famiglia venerdì scorso.

“È morto in pace in ospedale, con la sua famiglia e badante… Affascinante, gentile e ferocemente talentuoso, ci mancherà moltissimo”, si legge nella nota della famiglia.

L’attore che ha recitato in TV, al cinema e al teatro per decenni, lo ricordiamo in innumerevoli produzioni, ma è per il suo ruolo ironico di Bilbo Beggins in Il Signore degli Anelli e alcuni passaggi nel prequel Lo Hobbit, che il grande pubblico lo ha amato e lo ricorda.

Britannico nato il 12 settembre del 1931, è noto anche per aver interpretato l’androide Ash in Alien del 1979.

Ha rivestito il ruolo di Sam Mussabini nel memorabile film del 1981 Momenti di gloria che gli valse la candidatura agli oscar quale miglior attore non protagonista.

Sir Holm è baronetto del Regno Unito dal 1998, a seguito del riconoscimento che la regina Elisabetta II gli ha conferito per i suoi meriti artistici.