OSCE commenta la decisione degli Stati Uniti di riprendere a eseguire la pena di morte

La pena di morte non funge da deterrente, ma rende irreversibile qualsiasi errore giudiziario, ha dichiarato l'Ufficio OSCE per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR), commentando la decisione delle autorità federali statunitensi.

In precedenza, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha dichiarato che le autorità federali hanno in programma di reintrodurre la pena di morte a metà luglio dopo una pausa di quasi 20 anni.

L'esecuzione della pena di morte per i detenuti negli Stati Uniti è prevista per il 13, 15 e 17 luglio, nonché per il 28 agosto.

Secondo l'ufficio di Varsavia dell'OSCE, 55 dei 57 Stati partecipanti all'OSCE hanno abolito completamente la pena di morte o introdotto una moratoria come un passo importante verso la sua abolizione.

"Laddove la pena di morte è ancora utilizzata, i paesi dell'OSCE hanno concordato che può essere utilizzata solo per i reati più gravi e solo in conformità con gli obblighi internazionali. Vi sono prove sufficienti che la pena di morte non agisce come deterrente, ma allo stesso tempo rende irreversibile qualsiasi errore giudiziario", ha affermato l'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani.

In precedenza era stato riferito che l'esecuzione sarebbe stata effettuata utilizzando un farmaco già utilizzato in tre stati (Georgia, Missouri e Texas). Quando si assume questo farmaco in grandi dosi, la morte si verifica per arresto respiratorio. Il suo uso è stato approvato, tra l'altro, dalla Corte Suprema degli Stati Uniti in quanto conforme all'ottavo emendamento della costituzione del Paese, che vieta l'uso di punizioni eccessive, anche nella pena di morte.