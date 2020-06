Polizia di Parigi vieta tre manifestazioni vicino all'ambasciata USA a causa del COVID-19

La polizia parigina ha annunciato di aver bandito tre proteste previste per sabato a causa dei timori del disordine pubblico e della pandemia di coronavirus. Secondo le forze dell'ordine, la decisione è stata presa anche considerando i recenti focolai di violenza di gruppo a Digione e Nizza.

La capitale francese è stata colpita da una serie di manifestazioni nelle ultime settimane, tra cui eventi di Black Lives Matter e proteste degli operatori sanitari.

Secondo i rapporti, il personale medico ha protestato contro i salari stagnanti, denunciando anche la mancanza di attrezzature negli ospedali in mezzo alla pandemia.

Allo stesso tempo, migliaia hanno protestato contro la brutalità della polizia e a sostegno di eventi di massa negli Stati Uniti in seguito alla morte di George Floyd ucciso durante l'arresto da parte della polizia di Minneapolis. Un video che mostra il suo arresto ha rivelato l'ufficiale Derek Chauvin in ginocchio sul collo di Floyd per oltre otto minuti mentre l'uomo lo pregava di smettere, dicendo che non riusciva a respirare.