Twitter etichetta post di Trump come "media manipolati"

Le relazioni tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e i social media sono state tese, dal momento che il presidente afferma che è "controllato" dalla "sinistra radicale", e questi segnalano i suoi posti e limitano la promozione per i suoi account.

Twitter ha segnalato un altro tweet di Donald Trump definendolo "media manipolati", etichettando un post in cui Trump condivideva una clip CNN falsa con due bambini piccoli - uno bianco e uno nero - che correvano per strada, con musica di sottofondo inquietante e una didascalia simile alla CNN dicendo "bambino terrorizzato scappa da un bambino razzista".

Quindi, il video ha rivelato la vera storia di due bambini che si abbracciano e si divertono, finendo con le parole "l'America non è il problema. Le notizie false lo sono. Se vedi qualcosa, dì qualcosa".

"Questo tweet è stato etichettato secondo la nostra politica sui media sintetici e manipolati per dare alla gente più contesto", ha detto un portavoce di Twitter, citato da The Hill.

Questa è la terza volta che i tweet di Trump sono stati contrassegnati da Twitter. Il primo ha visto il presidente twittare sul voto per corrispondenza, e poi un secondo tweet sulle proteste di George Floyd, in cui Trump ha usato la nota frase razzista "quando inizia il saccheggio, si inizia a sparare".

​Trump si è opposto alla segnalazione, annunciando un ordine esecutivo che potrebbe rendere più facile per le persone citare in giudizio le piattaforme dei social media.

In precedenza, Facebook ha rimosso gli annunci per la campagna di rielezione di Trump dopo aver utilizzato un simbolo del triangolo rosso, che è stato utilizzato dai nazisti per indicare i prigionieri politici nei campi di concentramento. La campagna di Trump ha difeso la propria pubblicità suggerendo che il triangolo rosso è "un'emoji", e ha anche affermato che il simbolo è "ampiamente usato da Antifa".