Coronavirus, OMS: "Tasso di mortalità in Russia reale"

In Russia al'incirca l'11% della popolazione è stata sottoposta al tampone per il Covid-19, e in ragione di ciò le statistiche relative agli infetti e alle vittime è assolutamente reale. A riferirlo è la rappresentante dell'OMS in Russia Melita Vuinovic.

"La Russia ha allargato enormemente la base di popolazione sulla quale effettuare i test per il Covid-19, pertanto c'è un'ottima comprensione della statistica degli infetti e, in virtù di ciò, un quadro attendibile sul numero di morti e sul tasso di mortalità del Covid-19. Ma abbiamo detto più volte che ciò potrebbe cambiare. Al momento attuale in Russia circa l'11% della popolazione è stata sottoposta al test per il coronavirus, perciò le cifre sono reali", ha spiegato Vuinovic in conferenza stampa, commentando le speculazioni di alcuni media occidentali circa una sottostima dei casi di coronavirus e del tasso di mortalità in Russia.

Da parte sua, il governo russo ha sempre affermato di non aver manipolato in alcun modo le statistiche ufficali.

In Russia, ad oggi, il numero totale delle persone contagiate dal Covid-19 è arrivato a quota 561.091, a fronte di 7.660 vittime.