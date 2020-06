Nepal, parlamento approva nuova mappa che annette territori controllati dall'India

L'Assemblea nazionale del Nepal ha approvato una mappa all'unanimità una mappa del Paese che include alcuni territori contesi, di Kalapani, Lipulekh e Limpiyadhura, sotto il controllo dell'India. Lo ha rivelato giovedì il presidente del parlamento, Ganesh Prasad Timilsina. Dopo essere stata approvata dalla camera bassa, le modifiche della mappa sono passate alla camera alta con 57 voti su 59.

La decisione dell'organo legislativo del Nepal giunge in seguito all'apertura di una strada strategica che attraversa un territorio che il Nepal considera conteso, inaugurata dal Ministro della Difesa indiano.

Le tensioni fra Nepal e India

I due paesi si contendono una lunga striscia di terra, situata nella parte nord-occidentale del Nepal. Anche se il Nepal lo considera parte integrante del Paese, il territorio si trova sotto controllo dell'India dalla guerra del 1962 con la Cina.

Lo scorso ottobre Nuova Delhi ha reso pubblica una mappa politica in cui la striscia di terra risultava incorporata nello stato del Ladak.

Kathmandu ha protestato con veemenza dal Nepal contro questa mossa del governo di Modi. La spaccatura diplomatica si è aggravata dopo l'apertura di una strada di 80 km per Kailash Mansarovar, un lago sul monte Kailash in Himalaya, un territorio rivendicato dal Nepal e ritenuto sacro per indù, buddisti e gianisti.