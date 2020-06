Kristen Stewart interpreterà la Principessa Diana

Deadline Hollywood, sito online specializzato in notizie sull’industria dell’intrattenimento, riferisce che il film ripercorrerà il periodo in cui la principessa Diana decise di divorziare dal principe Carlo. Secondo la pubblicazione, il film sarà diretto dal cileno Pablo Larraín e la Stewart sarà protagonista nel ruolo di Diana.

La produzione avrebbe quindi già deciso tutto ma le riprese inizieranno non prima dell’inizio del nuovo anno, sottolinea il giornale.

La principessa Diana e il principe Carlo divorziarono nel 1996. La notte del 31 agosto 1997, Diana morì in un incidente automobilistico a Parigi. L'auto su cui viaggiava la principessa si schiantò contro un muro in un tunnel sotto il ponte Alma ad alta velocità. Il compagno di Diana, con il quale era in macchina – l’imprenditore e produttore cinematografico Dodi al-Fayed - nonché l'autista, morirono sul colpo. La guardia del corpo rimase gravemente ferita. Dopo l’incidente, Diana gravemente ferita fu portata in ospedale, dove morì poche ore dopo.