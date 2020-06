Coronavirus, positivo l'ex presidente del Kazakhstan Nursultan Nazarbayev

L'ex presidente kazako è risultato positivo ad un test per il Covid-19, come riferisce l'agenzia di stampa Kazakinform.

Il primo presidente del Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev si è posto in stato di autoisolamento dopo essere risultato positivo al tampone per il Covid-19.

A riferirlo è l'agenzia di stampa kazaka Kazinform:

"Sfortunatamente, all'ultimo test il presidente al coronavirus è risultato positivo. Non c'è nessuna ragione per entrare nel panico. Nursultan Nazarbayev continuerà a svolgere i suoi doveri in remoto mentre si troverà in isolamento", si legge nella nota diffusa dall'ufficio stampa dell'ex capo di stato.

Fino ad oggi in Kazakhstan è stato registrato un numero di contagi da Covid-19 pari a 15.542, a fronte di un bilancio delle vittime pari a 97 e 9902 guarigioni.