Coronavirus in Russia: 553.301 contagi (+7.843), 7.478 decessi (+194), 304.342 guariti (+10.036)

Il numero dei nuovi contagi accertati nella Federazione Russa nella giornata di ieri è sceso sotto quota 8mila - 7.843 per l’esattezza. Ora il totale dei contagi registrati da inizio crisi ammonta ad un totale di 553.301, ha comunicato stamane a Mosca il Centro federale per la lotta al Coronavirus nel consueto bollettino.

Sulla base di tali dati si evince che l’incremento dei contagi è in diminuzione – dal +1,6% di lunedì, al +1,5% di martedì, al +1,4% di questo ultimo bollettino.

“Nella Federazione Russa il totale attuale dei contagi registrati da inizio focolaio è di 553.301, con un incremento del +1,4% dal precedente bollettino”, ha comunicato ai giornalisti il Centro federale facendo osservare come dei 7.843 nuovi contagi, 2.494, pari al 31,8%, non presentino manifestazioni cliniche e siano quindi asintomatici.

Nelle ultime 24 ore sono per altro stati registrati 194 decessi per causa o concausa COVID-19, cifra questa invece non in diminuzione rispetto ai bollettini precedenti. Il totale dei decessi da inizio crisi nelle 85 suddivisioni amministrative della Federazione ora è di 7.478, mentre i guariti sono 304.342 guariti (+10.036).