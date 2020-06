Coronavirus, la Cina per ora tranquillizza: non si diffonde attraverso il salmone

Per ora non ci sono prove che il salmone possa essere un veicolo del COVID-19. Lo ha affermato Shi Guoqing, vicedirettore per le emergenze del Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie della Cina, parlando del nuovo focolaio in un mercato di Pechino.

Il più grande mercato all'ingrosso di Pechino, Xinfadi, nel distretto di Fengtai, è stato temporaneamente chiuso lo scorso sabato dopo che un'indagine epidemiologica ha rivelato il coronavirus su un tagliere per il salmone importato.

Successivamente, molti supermercati e ristoranti hanno ritirato le partite di salmone ed i piatti che lo contengono.

"Al momento non abbiamo prove del fatto che il salmone possa essere un portatore o un portatore intermediario del COVID-19", ha detto in una conferenza stampa Shi Guoqing, che fa parte anche del gruppo di esperti del Comitato sanitario statale.

Un impiegato del Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie di Pechino, ricercatore Yang Peng, aveva dichiarato in precedenza che il ceppo di coronavirus rilevato al mercato Xinfadi potrebbe essere stato importato dall'Europa, ma è difficile dire con certezza da dove provenisse e come fosse arrivato al mercato.

Il ricercatore ha osservato che il traffico di persone e merci al mercato è estremamente grande ed è molto difficile rilevare come ci sia arrivato esattamente.

Yang Peng ha affermato inoltre che, secondo un'indagine epidemiologica, ad oggi, risultati positivi ai tamponi per il coronavirus sono stati identificati nella maggior parte su campioni raccolti al piano terra nella sala in cui vendevano carne ovina e manzo.

In questa stanza regolarmente ci sono più persone che in altre, e manzo, carne ovina e prodotti ittici devono essere conservati a bassa temperatura, quindi in tali condizioni è stato più probabile che il virus sopravisse e si diffondesse.