Caso Madeleine McCann, pm tedeschi ai genitori: "Abbiamo prove che è stata uccisa"

Madeleine McCann scomparve il 3 maggio 2007 mentre si trovava in vacanza con i propri genitori nell'Algarve, in Portogallo.

Svolta nel caso Madeleine McCann, la bambina britannica di appena 3 anni che nel 2007 sparì mentre si trovava in vacanza con i genitori nell'Algarve portoghese.

I pm tedeschi incaricati dell'indagine sul caso hanno infatti sciolto le riserve, scrivendo al padre e alla madre della piccola e annunciandone la morte.

"Abbiamo delle prove concrete del fatto che il nostro sospetto abbia ucciso Madeleine e ciò significa che è morta", sono state le dichiarazioni di Hans Christian Wolters riportate dal quotidiano Daily Mirror. Hans Christian Wolters è uno degli inquirenti che segue il caso ormai da tempo, e ha inoltre specificato che al momento non è possibile rivelare altri dettagli al fine di non compromettere le investigazioni:

"Provo simpatia per i genitori, ma se riveliamo altri dettagli l'operazione potrebbe essere compromessa", ha riferito Wolters spiegando di non aver condiviso dettagli né con Scotland Yard né con la polizia portoghese.

Rogerio Alves, il legale della famiglia McCann in Portogallo, ha immediatamente iniziato a fare pressioni affinché gli investigatori tedeschi condividessero le informazioni in loro possesso oltre a rendere chiare le loro prossime mosse per risolvere il caso.

Alves ha inoltre accusato le forze di polizia coinvolte, britannica, portoghese e tedesca, di non aver collaborato le une con le altre e di essere state fin troppo poco trasparenti con la famiglia della bambina.

"Voglio capire se ci sono nuove tracce da seguire. Voglio sapere che cosa stanno facendo. E ho intenzione di avere delle risposte su questo entro la settimana", ha dichiarato l'avvocato dei McCann.