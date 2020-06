Il concorso Stenin per giovani fotoreporter annuncia i vincitori dell’edizione 2020 

La giuria internazionale del concorso di fotogiornalismo intitolato ad Andrei Stenin (https://stenincontest.com), della quale fanno parte i maggiori esperti del mondo della fotografia, ha scelto i migliori tra gli oltre 5mila lavori inviati. Hanno lottato per la vittoria nell’edizione 2020 giovani fotoreporter di 75 Paesi.

Sono entrati nella short list i rappresentanti di 19 Stati, tra cui Russia, USA, Francia, India, Italia, Spagna, Iran, Bangladesh, Germania, Ungheria, Turchia, Bielorussia, Sudafrica, Cina, mentre per la prima volta ne hanno fatto parte anche le opere di fotografi di Gran Bretagna, Austria, Argentina, Brasile e Haiti.

Parlando dei vincitori dell’edizione 2020, la curatrice del concorso Stenin e dirigente del servizio progetti visivi di MIA “Rossiya Segodnya” Oksana Oleynik ha dichiarato: La filosofia della noosfera, i problemi degli oceani, il risorgere di mestieri esotici nell’India moderna, la questione della conservazione dell’equilibrio ecologico in Congo, l’esplosione di focolai di Ebola nel continente africano e le tradizioni religiose di piccoli popoli: ecco un brevissimo elenco degli argomenti che hanno catturato l’attenzione delle opere vincitrici del concorso. Tra i giovani fotoreporter non esiste il concetto di tema “chiuso” o “di passaggio”. Secondo i partecipanti al nostro concorso, nel mondo moderno non sussistono disastri separati o situazioni di benessere isolate, ma tutto è correlato. E non smetterà mai di stupirci e deliziarci la maestria e la precisione con cui riescono a rivelarci queste connessioni.

Tutte le opere di quest’anno sono caratterizzate da un’estrema bellezza visuale al confine con la pittura, con cui i giovani fotogiornalisti cercano di dare voce e senso ai problemi più pressanti della vita moderna, dai conflitti sociali e politici alle questioni ecologiche: è proprio nella bellezza, secondo loro, che si cela un’immensa forza umanitaria, che può effettivamente salvare il mondo.

Il mistero sulla composizione del podio nelle varie categorie e su chi vincerà il premio principale, il Grand Prix, durerà fino a settembre

Nel primo mese d’autunno il concorso Stenin pubblicherà i nomi dei vincitori sul sito stenincontest.ru | stenincontest.com.

Come da programma, verrà anche dato l’inizio alla tradizionale tournée delle opere vincitrici presso varie città del mondo, fino alla fine dell’anno.

Sul concorso

Il Concorso internazionale di fotogiornalismo intitolato ad Andrei Stenin, organizzato da MIA “Rossiya Segodnya” sotto l’egida della Commissione della Federazione Russa per l’UNESCO, ha come obiettivo sostenere i giovani fotografi e attirare l’interesse del pubblico sui compiti del moderno giornalismo fotografico. È una piattaforma per i giovani fotografi di talento, sensibili e aperti a tutto ciò che è nuovo, dalla quale dirigono la nostra attenzione sulle persone e sugli eventi vicini a noi.

Nell’edizione 2020 i partner mediatici generali sono: il portale di informazione e notizie Vesti.ru e il canale televisivo statale della Federazione Russa Rossija-Kultura. I partner mediatici internazionali del concorso sono: l’agenzia di informazione e radio Sputnik, l’agenzia di stampa Askanews, la holding mediatica Independent Media, l’agenzia di stampa Notimex, l’agenzia di informazione ANA, il canale televisivo e portale RT, lo Shanghai United Media Group (SUMG), il portale Internet del quotidiano China Daily, il portale Internet The Paper, la rete mediatica Al Mayadeen, l’agenzia di informazione Prensa Latina, l’agenzia di informazione News1, il portale Internet DBW, il portale di notizie Brasil247. In veste di partner mediatici di settore sostengono il concorso: la rivista National Geographic Russia, il portale Russian Photo, il portale Photo-study.ru, la scuola di fotografia Photo Academy, il portale di informazione YOung JOurnalists, la rivista Fotoargenta, il Delhi Photography Club, la rivista Enfoque Visual, la rivista LF Magazine, la piattaforma-partner-festival internazionale PhotON.