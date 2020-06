Barcellona, il sindaco dice no all'abbattimento della statua di Cristoforo Colombo

L'iniziativa di smantellare il monumento è stata presentata pochi giorni fa dal capo del gruppo parlamentare En Comu Podem del parlamento regionale, Jessica Albiach, in quanto Cristoforo Colombo, stando alle sue parole, "rese possibile la colonizzazione dei territori mediante genocidio". Tuttavia, poco tempo dopo la deputata ha cambiato l’idea ed ha affermato che non c’è una necessità di demolire il monumento, ma occorre "contestualizzarlo". Il dibattito sul ruolo storico del noto navigatore è emerso sulla sfondo delle proteste anti-razziste negli Stati Uniti.

"In ogni caso, abbiamo bisogno di un dibattito calmo", ha scritto Albiach in un post su Twitter.

4. En aquest context parlava de l’estàtua de Colom. En aquest cas més val contextualitzar-la, i en d'altres, com la d’Antonio López, treure-les. En tot cas ens cal un debat assossegat i amb matisos. — Jéssica Albiach (@jessicaalbiach) June 13, 2020

Il sindaco di Barcellona ed il leader del partito catalano Barcelona en Comú, Ada Colau, si è pronunciata contro la demolizione, in quanto "questo monumento è un'icona della città di Barcellona, ​​buona o cattiva, con tutto ciò che sottintende".

"Il monumento a Colombo è una parte di memoria della città di Barcellona. Tutti gli esperti nel campo della memoria democratica, con cui abbiamo abbiamo tenuto delle consultazioni, ritengono che sarebbe più interessante poter lasciare la statua come critica e in modo che ci sia una spiegazione", ha affermato il sindaco in un'intervista alla radio catalana RAC-1.

Ad avviso di Colau, si può apporre una targa esplicativa sul monumento o addirittura organizzare una mostra intorno alla statua.

Il sindaco ha anche ricordato che nel 2018, su ordinanza delle autorità locali, nella città è stato smantellato un monumento ad armatore e imprenditore, il primo marchese di Comillas Antonio Lopez, che visse nel XIX secolo e fu coinvolto nella tratta degli schiavi.

"Però questo non significa che dobbiamo fare lo stesso con tutte le statue", ha sottolineato Colau.

Guerra alle statue

Dal momento in cui sono scoppiate le proteste per la morte dell’afroamericano George Floyd negli Stati Uniti manifestanti in hanno iniziato ad abbattere e vandalizzare monumenti di diversi personaggi storici, siccome questi ultimi ebbero a che fare con schiavitù e razzismo. Negli USA una statua di Cristoforo Colombo è stata abbattuta in diversi luoghi. Fatti di abbattimento delle statue al momento avvengono anche fuori dagli Stati Uniti. Ad esempio, nella Gran Bretagna è finito nel mirino dei manifestanti anche un monumento di Winston Churchill.