Turchia, terremoto magnitudo 5,5 colpisce la Turchia orientale

Il Centro sismologico europeo e mediterraneo (EMSC) ha rilevato una scossa di magnitudo 5,5 che ha colpito la Turchia orientale.

L'epicentro del terremoto è stato localizzato a 77 km direzione Sud-Est di Erzurum. Al momento non sono state segnalate eventuali vittime o danni provocate dalla scossa tellurica.

Nella giornata di ieri un altro terremoto di magnitudo 5,7 si era abbattuto sulla provincia di Bingol, causando la morte di una persona e il ferimento di altre 18, oltre ad ingenti a diverse strutture tra cui una torre di osservazione della polizia.

La scorsa settimana un geofisico turco aveva avvertito circa la possibilità di un terremoto di magnitudo 7 ne Mediterraneo.

La Turchia è situata in una fascia a grande rischio sismico e idrogeologico, come testimonia il terremoto abbattutosi sulla città di Elazig a gennaio, in seguito al quale hanno perso la vita più di 40 persone.