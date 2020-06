Coronavirus, Cina: altre 10 zone residenziali di Pechino in quarantena

Cresce la preoccupazione in Cina in seguito allo scoppio di un nuovo focolaio di Covid-19 nel mercato Xinfadi di Pechino, il più rinomato per i generi alimentari nella capitale cinese.

Sono altri dieci i quartieri residenziali messi in quarantena dall'amministrazione comunale della città, dopo che nelle ultime 24 ore sono stati registrati 36 nuovi casi di infezione.

A renderlo noto, in un comunicato ufficiale, è lo stesso governatore di Pechino Guo Jinlong.

In Cina, stando ai dati ufficiali, il numero di contagi da Covid-19 ha raggiunto quota 83.181, a fronte di un numero di vittime pari a 4.634.

Proprio nella città di Wuhan a fine dicembre è stato rilevato il primo focolaio epidemico del nuovo agente patogeno.