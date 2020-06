Caso Madeleine McCann, polizia portoghese all'oscuro dei crimini sessuali del sospetto Brueckner

Madeleine McCann a 3 anni è scomparsa nel nulla da un appartamento per vacanze in Portogallo 13 anni fa. Negli anni successivi la polizia è stata impegnata in tutta Europa per cercare di ritrovarla, senza raggiungere risultati tangibili. Al momento il principale sospetto è un molestatore sessuale tedesco attualmente in prigione.

Un nuovo rapporto ha rivelato che la polizia portoghese non ha interrogato Christian Brueckner, il nuovo sospettato tedesco di aver rapito, abusato e ucciso la bimba inglese Madeleine McCann, nelle settimane successive alla sua scomparsa. Il motivo? Non era a conoscenza delle sue precedenti condanne per crimini sessuali, scrive il Daily Mail.

Brueckner era stato condannato a due anni di reclusione nel 1994 per aver abusato sessualmente di un bambino in Germania, ma questo precedente era sconosciuto alla polizia portoghese al momento della scomparsa di Madeleine dall'appartamento della sua famiglia a Praia de Luz nel 2007.

I media portoghesi hanno sostenuto che i Paesi della Ue non condividevano abitualmente informazioni su tutti i pregiudicati negli anni '90.

Il Daily Mail ha chiarito che tutte le persone con precedenti per reati a sfondo sessuale erano finite tra i sospetti subito dopo la denuncia della scomparsa, ad eccezione di Brueckner.

Il suo nome era stato tuttavia incluso in un elenco inviato alla polizia britannica nel 2011: non veniva menzionato per i suoi reati sessuali, ma per essere stato incarcerato in Portogallo nel 1998 per furto e resistenza a pubblico ufficiale.

Una fonte nella polizia ha riferito al settimanale portoghese Expresso che all'epoca quasi tutti gli stranieri ed i cittadini portoghesi che vivevano in Algarve con precedenti per reati a sfondo sessuale erano stati interrogati.

"Quel caso di abuso sessuale di un minore non ha attraversato i confini tedeschi, pertanto non lo sapevamo", ha detto la fonte.

Il 43enne sta scontando una pena detentiva di sette anni in Germania per aver violentato una donna americana di 72 anni in Portogallo nel 2005. Non era stato accusato di questo crimine fino all'agosto 2019.

Si ritiene che Brueckner abbia vissuto ad Algarve tra il 1995 e il 2007 e i registri telefonici dicono che si sia trovato nella zona di Praia da Luz il giorno della scomparsa di Madeleine McCann.

Brueckner è il principale sospettato in un'indagine congiunta della polizia britannica e tedesca. Questa nuova svolta annunciata il 3 giugno è lo sviluppo più significativo fino ad oggi nel caso Madeleine McCann, scomparsa il 3 maggio 2007.

Scomparsa di Madeleine McCann

Nel maggio 2007 Gerry e Kate McCann alloggiavano in un appartamento per vacanze a Praia da Luz, in Portogallo, con i loro tre figli.

La coppia era andata a cena con un gruppo di amici in un ristorante vicino, lasciando i loro tre figli addormentati nell'appartamento.

Una volta che la signora McCann era ritornata nell'appartamento verso le 22, scoprì che Madeleine era scomparsa.

La sua scomparsa ha scatenato un'enorme eco internazionale e un'indagine tentacolare che continua ancora oggi. L'annuncio di questo nuovo sospetto è la principale svolta in questi 13 anni.