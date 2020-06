Chiesa argentina apre come bar a causa delle limitazioni ad accogliere non più 10 fedeli - Foto

Le autorità provinciali di Santa Fe, in Argentina, hanno iniziato a revocare le misure anti-covid, consentendo la riapertura di bar, ristoranti e negozi. I leader religiosi tuttavia affermano che le nuove misure, che consentono alle chiese di ricevere non più di 10 fedeli, sono ingiuste.

Una chiesa in Argentina si è trasformata in un bar per una notte in uno spettacolo di protesta contro le restrizioni del coronavirus.

I pastori della chiesa evangelica della Comunidad Redentor nella città di San Lorenzo si sono vestiti da camerieri e hanno messo le Bibbie sui vassoi durante un finto servizio mercoledì.

"Oggi siamo qui in piedi vestiti così, con in mano un vassoio, perché sembra che questo sia l'unico modo in cui possiamo servire la parola di Dio", ha detto il pastore Daniel Cattaneo, che indossava un gilet nero e un papillon.

"Quindi, a parte la bistecca impanata diretta al tavolo quattro, ecco la parola di Dio dalla casa del Signore a tutte le nazioni".

Le foto dell'evento, tenute per celebrare il 75 ° anniversario della chiesa, mostrano che diverse decine di parrocchiani erano seduti ai tavoli, che erano sistemati a circa due metri l'uno dall'altro per rispettare le regole di distanza sociale.

Il servizio ribelle stava protestando contro ciò che i leader religiosi hanno denunciato come un allentamento irregolare del blocco del coronavirus nella provincia di Santa Fe, dove si trova la chiesa.

Omar Perotti, governatore di Santa Fe, questa settimana ha autorizzato incontri religiosi con non più di 10 partecipanti. I bar e i ristoranti, tuttavia, hanno ricevuto una maggiore indulgenza e sono stati autorizzati a lavorare dalle 7:00 alle 23:00, con una capacità fino al 30%, a condizione che mantengano le regole di distanza sociale e un registro di tutti i clienti nel caso in cui qualcuno di loro risultasse positivo.

"Vogliamo esercitare il nostro diritto costituzionale di praticare la nostra fede", ha detto Cattaneo mercoledì agli adoratori, esprimendo preoccupazione per il fatto che i loro diritti "vengono ridotti".

"I bar possono aprire, i negozi possono aprire, perché ci discriminano?".

Rispetto al resto dell'America Latina in Argentina la situazione è "sotto controllo"

Il 7 marzo l'Argentina è diventata la prima nazione dell'America Latina a confermare la prima morte legata al coronavirus, ma da allora è andata molto meglio dei suoi vicini.

Venerdì, l'Argentina ha riportato 1.391 nuove infezioni da coronavirus, la cifra giornaliera più alta dall'inizio della pandemia. L'area di Buenos Aires continua ad essere la regione più colpita del paese, mentre Santa Fe non ha registrato morti e solo 284 casi.

Ci sono stati 28.764 casi e 785 decessi confermati nel paese a partire da domenica, secondo la John Hopkins University, rispetto a 828.800 casi e 41.828 decessi in Brasile, e 160.846 casi e 2.870 decessi in Cile.